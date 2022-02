Hilversum

De Ombudsman van de NPO, Margo Smit, heeft de afgelopen twee dagen klachten binnengekregen over de eerste televisie-uitzending van de nieuwe omroep Ongehoord Nederland (ON). Het gaat om klachten over ‘onjuiste inhoud, desinformatie en gebrek aan onpartijdigheid’.

