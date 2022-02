Assen strijdt weer voor de kazerne. ‘We kunnen niet alleen leven van mooie huizen en pensionado’s’

Assen is overrompeld door het voornemen vanuit Den Haag om de kazerne in de stad te sluiten. Dat zou Noord-Nederland opnieuw duizenden banen kosten. De lokale politiek reageert strijdbaar en eensgezind. Op straat klinkt ook berusting. ‘Ik denk niet dat het weer lukt.’

Is Assen een stad of een dorp? Er wonen zeventigduizend mensen. Een van hen is Bartje, hij kijkt naar het station en denkt er het zijne van, vriendelijk maar ook koppig. Hij kan Mannes net niet zien staan. Mannes is de zes meter grote, glanzend bruine hond van kunstenaar Q.S. Serafijn en architect Maurice Nio. Deze reuzenhond, gemaakt van hout, waakt over het nieuwe station van Assen, dat door reizigers en architecten hoog wordt gewaardeerd. Tot zover het goede nieuws.

ChristenUnie-voorman Bouke Weening voelt zich overrompeld. ‘Duizenden NAM-werknemers zijn al vertrokken omdat de gaswinning stopt. Dit zou een nieuwe forse tegenslag voor Assen zijn. H..

