Kinderen in Oekraïne in shock door bombardementen. ‘Waar moeten we heen?’

Nico de Borst is voorzitter van stichting Breath, die vier huizen heeft in Oekraïne waar straatkinderen worden opvangen. Een van de huizen raakte donderdagochtend beschadigd door Russische bombardementen. ‘We staan klaar voor evacuatie, maar waar moeten we heen?’

Capelle aan den IJssel

Hoe is het met de kindertehuizen?

‘We hebben in Oekraïne vier huizen, in Konstantinovka, Pokrovsk, Malinivka en in Beregowo. Het huis in Malinivka ligt dichtbij de Russische grens en de gebieden Loehansk en Donetsk. Vanochtend rond 05:00 uur zijn er op verschillende plekken in Oekraïne bommen gevallen. Ook de militaire basis die op een paar kilometer van Malinivka ligt, is gebombardeerd. Door de druk zijn ramen van het kindertehuis in Malinivka gesneuveld, dus dat proberen de gastouders snel te repareren.’

Hoe is de sfeer in het huis in Malinivka?

‘Iedereen is in shock. Voor de kinderen is het traumatiserend. De bommen vielen zo dichtbij. Ik vind het vreselijk voor de kinderen. Zij hebben al zoveel elle..

