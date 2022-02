Massaal voor evenement maakt nauwelijks verschil: ‘Een druppel op een gloeiende plaat’

Het vooraf testen van bezoekers bij grote concerten heeft maar heel beperkt effect. Als zondag alle circa zesduizend bezoekers aan het concert van Stromae zich laten testen, scheelt dat slechts enkele tientallen besmettingen. En de kans dat het testen ook maar één ziekenhuisopname voorkomt, is bij Stromae slechts een paar procent.

Een Testen voor Toegang-locatie in het centrum. Door nieuwe regels rond de coronapas verliezen zo'n half miljoen mensen hun groene vinkje in de CoronaCheck-app waardoor vaker getest zal moeten worden.

Dat volgt uit nog ongepubliceerde, ruwe berekeningen van de TU Delft, een van de universiteiten die de werking van het testsysteem onderzoekt. Op een drie uur durend binnenevenement met 50 duizend bezoekers, zou 1G een paar honderd besmettingen, en misschien een of twee ziekenhuisopnamen kunnen schelen – als er senioren of andere kwetsbaren aanwezig zijn. Maar bij clubs of concerten met ‘slechts’ honderden, veelal jonge bezoekers, bespaart het 1G-testen hooguit enkele besmettingen en geen ziekenhuisopname.

‘Je kunt je serieus afvragen wat daarvan nu nog de bijdrage is’, reageert epidemioloog en OMT-lid Marc Bonten (UMC Utrecht), na inzage in de nieuwe cijfers. Anderhalve week geleden pleitte het OMT op basis van de destijds beschikbare ge..

