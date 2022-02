VVD, D66, SP en GroenLinks: ‘Scherper cameratoezicht in slachthuizen nodig’

Den Haag

Oppositiepartijen SP en GroenLinks dringen erop aan dat er meer vaart wordt gemaakt met cameratoezicht in de slachthuizen. Ook coalitiepartijen D66 en VVD dringen erop aan dat in alle slachthuizen verplicht cameratoezicht komt en inspecteurs die centraal kunnen inzien.

Varkens in Nood meldde woensdag op basis van rapporten van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) dat er bij verschillende slachthuizen ook in 2019 en 2020 van alles misging nadat in 2018 vergelijkbare klachten naar buiten waren gekomen. Zo kwam het voor dat varkens niet goed bedwelmd of gedood worden, waardoor ze levend verdrinken in het hete water dat verderop in het slachtproces wordt gebruikt. Volgens de organisatie blijven veel misstanden in slachthu..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .