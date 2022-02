Robothond van 150.000 euro bewaakt de koninklijke tuinen

Apeldoorn

Dat robothond Spot regelmatig bij haar in de tuin en die van de familieleden rondloopt was voor prinses Beatrix een verrassing. Ze bracht woensdag een werkbezoek aan het Opleidings-, Trainings- en Kenniscentrum van de marechaussee in Apeldoorn. Sinds 1956 is de prinses schutsvrouw van de marechaussee. Met een fototentoonstelling werd teruggeblikt op die betrokkenheid.

Achter gesloten deuren werd de 84-jarige prinses bijgepraat over zogenaamd informatie gestuurd optreden, oftewel hoe de marechaussee relevante informatie verwerft. Die informatie, bijvoorbeeld bij grensbewaking, wordt verwerkt en verspreid om zoveel mogelijk met de juiste middelen op het juiste moment op de juiste plaats te zijn.

Kapitein Mariel van Staveren bedient ..

