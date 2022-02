Bijna 300 Afghanen vanuit Pakistan ‘snel naar Nederland’

In Pakistan zijn de afgelopen dagen 294 Afghanen aangekomen die Nederland als eindbestemming hebben. Het gaat om enkele Nederlanders, tolken of andere Afghanen die voor de militaire of politiemissies en hulporganisaties hebben gewerkt, meldt het ministerie van Buitenlandse Zaken.

Den Haag

Pakistan heeft de groep al toestemming gegeven om de grens over te steken en door te reizen naar Nederland, hoewel niet iedereen van de groep beschikt over geldige reispapieren. Het is nog niet bekend wanneer ze doorreizen naar Nederland, maar het ministerie hoopt zo snel mogelijk.

Al in oktober is begonnen met deze operatie, aldus het ministerie. Na ‘intensief’ overleg vroeg de Pakistaanse regering aan Den Haag om met een lijst van Afghanen te komen die naar Nederland mogen doorreizen, maar geen geldige reisdocumenten bezitten. In november is de lijst ingeleverd en recent ging Islamabad akkoord.

'Het is ingewikkeld om mensen zonder paspoort te helpen met overkomst vanuit Afghanistan naar Nederland. Mede met dank aan de Pakistaanse..

