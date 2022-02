Complimenten voor politieoptreden bij gijzeling in Amsterdam

Amsterdam

Dat schrijft minister Dilan Yeşilgöz van Justitie en Veiligheid woensdag in een reactie op Twitter. Verder wenst ze iedereen die bij de gijzeling in Amsterdam was veel sterkte. Korpschef Henk van Essen van de Nationale Politie laat zich woensdagochtend op Twitter in soortgelijke bewoordingen uit.

De verdachte van de gijzeling dinsdagavond, in de Apple Store aan het Leidseplein, is een 27-jarige Amsterdammer. De man zou gedreigd hebben zichzelf op te blazen. Hij legde tijdens de gijzeling zelf contact met de politie en eiste 200 miljoen euro aan cryptovaluta en een vrijgeleide uit het pand. De gijzelnemer blijkt een strafblad te hebben in verband met de Wet wapens en munitie. Het is niet bekend of hij bekend was bij de g..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .