Goed boombeleid: waarom een oude stadsboom veiliger en gezonder is

Amsterdam

Terwijl de stormen Dudley, Eunice en Franklin over Nederland raasden, regende het op sociale media filmpjes van omvallende, ontwortelde bomen. Pijnlijk om te zien, zegt Daan Bleichrodt van IVN, het instituut voor natuureducatie en duurzaamheid. ‘Toen ik laatst van mijn woonplaats Den Dolder naar Utrecht reed, zag ik bomen bij bosjes liggen, vaak omringd door stoeptegels.’ Daar gaat het mis, aldus Bleichrodt. ‘Door verharding als stoepen en fietspaden, verkeer en ook voetgangers wordt de grond rondom stadsbomen keihard aangedrukt. Het gevolg hiervan is dat er in de grond minder ruimte is voor voedingsstoffen en zuurstof. Ook kunnen wortels minder wijd vertakken, waardoor bomen minder stevig verankerd staan.’ En dat merk..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .