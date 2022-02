Dit is waarom studenten zonder horeca-ervaring een pop-up restaurant starten in Utrecht

Utrecht

Lichtroze muren, een houten barretje en tientallen planten geven koffiezaak Kaffeetaria een hippe uitstraling. In de kantine van een voormalig bejaardentehuis in de Utrechtse wijk Tolsteeg kun je overdag terecht voor ontbijt, lunch of een kopje koffie met iets lekkers. Vanaf 17.00 uur nemen christelijke studenten de tent over en verandert ‘Kaffeetaria’ in ‘Happietaria’, een pop-up restaurant om geld in te zamelen voor het goede doel.

Van Leijenhorst, die een bijbaantje heeft gehad in de horeca, deelt snel nog wat tips met Hooglander. ‘Als je een vol dienblad hebt, en je gaat drankjes uitdelen aan tafel, moet je altijd in een rondje van buiten naar binnen werken. Pak je te veel drankjes van dezelfde kant, dan gaan er..

