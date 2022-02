Klinisch psycholoog Irene Blom: ‘De belangrijkste opdracht is omzien naar elkaar’

‘Corona gaat niet meer weg’, waarschuwt minister Ernst Kuipers. Er is langetermijnbeleid nodig om de samenleving daarop in te richten. Een interviewserie over hoe verschillende sectoren zich voorbereiden op die toekomst. Vandaag: Klinisch psycholoog Irene Blom.

Irene Blom: 'In contact maken, in verbinding aangaan, zit hoop.'

De omikrongolf is dan wel op zijn retour, de gevolgen van de pandemie zijn nog volop aanwezig. En daar merken ze in de geestelijke gezondheidszorg alles van. Corona heeft onze mentale gezondheid weinig goed gedaan, zegt klinisch psycholoog Irene Blom (53), voorzitter van de raad van bestuur van christelijke ggz-instelling De Hoop. ‘Sociale structuren herstellen zich snel nu de samenleving opengaat, maar het is niet gezegd dat de psychische klachten van mensen zich in hetzelfde tempo herstellen.’

Wat heeft corona teweeggebracht in uw werk?

‘We hadden voor corona al genoeg te doen, maar nu zijn de wachtlijsten nog verder opgelopen. Soms kan het wel een maand of drie duren voordat je bij ons terecht kunt. Landelijk gezien doen we het dan nog ..

