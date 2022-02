Tot 23 jaar voor aanslag op Enschedese advocaat Schol

Almelo

Het tweetal, de Hengeloërs Bert Jan ten V. (48) en Maikel T.T. (32), vuurde op 6 november 2019 vanuit een rijdende auto meerdere kogels af op Schol, in de buurt van diens huis in het Duitse Gronau. Schol liet op dat moment zijn hond uit en raakte ernstig gewond. Volgens de rechtbank was de moordpoging ‘een aanslag op de rechtsstaat’. De opgelegde straffen zijn conform de eisen van het Openbaar Ministerie: 23 jaar voor Ten V. en 18 jaar voor T.T. Ten V. is ook veroordeeld voor de beschieting van een sportschool in Losser, een maand voor de aanslag op advocaat Schol. T.T. was daar niet bij.

Beide incidenten houden verband met elkaar. Schol trad op als curator bij het faillissement van de sportschool, evenals bij faillissem..

