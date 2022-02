beeld anp

‘Kamer moet beslissen over giften aan politiek’

Het is aan de Tweede Kamer om een grens te stellen aan het bedrag dat een donateur per jaar maximaal mag schenken aan een politieke partij, vindt minister Hanke Bruins Slot van Binnenlandse Zaken. Het onderwerp is op het Binnenhof actueel geworden sinds CDA en D66 ieder een miljoen euro ontvingen voorafgaand aan de verkiezingen vorig jaar. <

Tegenslag voor Floriade: aanbesteding deugt niet

Floriade moet de aanbesteding voor licht, geluid en audiovisuele middelen voor de wereldtuinbouwtentoonstelling overdoen. Dat daardoor de opening van de Floriade op 14 april in gevaar komt is voor het Gerechtshof in Arnhem geen reden om anders te beslissen, zo staat in de uitspraak die dinsdag is gedaan. Europese regels voor aanbesteding moeten streng worden nageleefd, vindt het hof. <

Boete voor NPO na uitzenden reclameblok

De NPO krijgt een boete van 51.000 euro voor het uitzenden van reclameblokken in het programma Op Zoek Naar Maria, dat vorig jaar werd uitgezonden en waarbij een hoofdrolspeler voor een musical werd gezocht. Dat heeft het Commissariaat voor de Media bekendgemaakt. <

Eerste Kamer wil ook vlag in plenaire zaal

De plenaire vergaderzaal van de Eerste Kamer wordt binnenkort, net als de Tweede Kamer, opgesierd met de Nederlandse vlag. Een voorstel daartoe van de PVV kreeg ruime steun. Alleen de Partij voor de Dieren stemde tegen. PVV-fractieleider in de Eerste Kamer Marjolein Faber is het er niet mee eens dat er helemaal geen nationale symbolen zijn in de tijdelijke huisvesting van de senaat aan de Kazernestraat in Den Haag. <

beeld anp

Rechtbank behandelt maandag beroep rapper

De raadkamer van de rechtbank Amsterdam buigt zich maandag over het beroep dat het Openbaar Ministerie heeft aangetekend tegen de vrijlating van Lil Kleine. De rapper zat vorige week vast op verdenking van mishandeling van zijn verloofde Jaimie Vaes. De rechter-commissaris besloot afgelopen woensdag het voorarrest van de rapper te schorsen in afwachting van het onderzoek. Het Openbaar Ministerie was het daar niet mee eens en ging tegen de beslissing in beroep. <

IJsselland Ziekenhuis wordt niet overgenomen

Het IJsselland Ziekenhuis in Capelle aan den IJssel wordt niet overgenomen door het Erasmus MC in Rotterdam. De plannen zijn ingetrokken, melden de ziekenhuizen en de Autoriteit Consument en Markt (ACM). De toezichthouder voor concurrentie was kritisch over de plannen. De beide ziekenhuizen hadden de plannen vorig jaar voorgelegd aan de mededingingswaakhond. <

Verdachte van dood kleuter gaat naar België

De 34-jarige Dave De K., die wordt verdacht van betrokkenheid bij de ontvoering en het overlijden van de 4-jarige kleuter Dean, kan worden overgeleverd aan België. Dit heeft de Internationale Rechtshulpkamer (IRK) van de rechtbank in Amsterdam dinsdag bepaald. België had om overlevering van De K. gevraagd. Justitie in Dendermonde wil hem vervolgen voor moord dan wel doodslag en kinderontvoering. <

OM: aangifte gedaan tegen Glennis Grace

Er is aangifte gedaan tegen Glennis Grace voor haar betrokkenheid bij het supermarktincident vorige week in Amsterdam. Ook ligt er een aangifte tegen haar zoon en de derde verdachte, een vriend van de familie. Dat bevestigde een woordvoerder van het OM dinsdag na berichtgeving van Shownieuws. Het is niet bekend door wie de aangiftes zijn gedaan. <

Verdachten fraude met QR-codes voorlopig vrij

Drie verdachten van de vermeende fraude met QR-codes op de test- en vaccinatielocatie van de GGD op Schiphol komen deze week in afwachting van de inhoudelijke behandeling van hun strafzaken op vrije voeten. Dit heeft de rechtbank in Haarlem dinsdag bepaald. De vrijlating gebeurt onder strenge voorwaarden. Zo mogen de drie geen contact hebben met elkaar en andere medeverdachten en geldt een breed verbod op beroepen waarin zij te maken kunnen krijgen met test- en vaccinatiegegevens. <

Politiemedewerker weg om contact criminelen

Een politiemedewerker van de eenheid Limburg is ontslagen. De politie meldt dinsdag dat deze medewerker met criminelen omgaat en op verzoek van een bekende een proces-verbaal uit het systeem heeft gehaald. Hij heeft daar een gift voor gekregen; wat voor gift is niet duidelijk. <

Een procent minder baby’s gevaccineerd

De vaccinatie van baby’s tegen infectieziekten als bof, mazelen, kinkhoest en polio is vorig jaar met ongeveer 1 procent afgenomen, meldt het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) op basis van voorlopige cijfers. Het lijkt er volgens het instituut op dat de coronapandemie geen grote gevolgen heeft gehad voor het Rijksvaccinatieprogramma. Toch is het RIVM er niet helemaal gerust op. <

beeld anp

Waterbeheerders nog alert om krachtige wind

Rijkswaterstaat en de waterschappen hielden de kust in Noord- en Zuid-Holland, Friesland en Groningen dinsdag nog extra in de gaten. Dinsdag was opnieuw sprake van een krachtige zuidwestenwind met windkracht 6. Duinen en zeeweringen hebben in de afgelopen dagen door de stormen al schade opgelopen. De waterschappen waren dinsdag druk bezig met het herstel. <

Zanger Gary Brooker van Procol Harum overleden

Gary Brooker, zanger en pianist van de Britse band Procol Harum, is op 76-jarige leeftijd overleden, meldt een fansite over de band. Brooker stierf zaterdag vredig in zijn woning. Hij leed aan kanker. De artiest is vooral bekend van zijn hit ‘A Whiter Shade of Pale’. Dit nummer was de favoriete plaat van misdaadverslaggever Peter R. de Vries. <

Brandende veerboot naar Griekse haven

De veerboot die sinds vrijdag bij het Griekse eiland Corfu in brand staat, wordt naar een Griekse haven gesleept. In de tussentijd ligt de zoektocht naar de tien vermisten stil. Er is weinig hoop op het vinden van overlevenden. De brand op de Euroferry Olympia wordt in de haven van Astakos verder bestreden. De Griekse autoriteiten hebben gezegd dat reddingswerk nu te moeilijk is vanwege de enorme hitte en giftige dampen op het schip. <

beeld anp

Ook mensen met andere prikken welkom in EU

Buitenlandse toeristen die zijn ingeënt met een door de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) goedgekeurd coronavaccin zijn vanaf 1 maart welkom in de Europese Unie. Veel lidstaten lieten geen buitenlanders toe die bijvoorbeeld een Indiaas of Chinees vaccin hebben gehad, maar alleen mensen die geprikt waren met een in de EU toegelaten vaccin. De 27 EU-lidstaten hebben afgesproken deze beperking voor niet-essentiële reizigers van buiten de EU op te heffen. <

Koningin Elizabeth zegt virtuele audiënties af

De Britse koningin Elizabeth doet het voorlopig nog rustig aan. De vorstin, van wie afgelopen weekeinde bekend werd dat ze corona heeft, is nog ziek en heeft enkele virtuele audiënties van dinsdag afgezegd. <

Ook nieuwe nederlaag Roemenië voor EU-hof

Roemenië mag rechters er niet van weerhouden om Roemeense wetten te toetsen aan de Europese regels. En rechters mogen daarvoor zeker niet worden gekapitteld of gestraft, oordeelt het Europees Hof van Justitie. Roemenië heeft tegen de Europese regels in de strijd tegen corruptie binnen de rechterlijke macht ondergebracht bij een speciale eenheid, die daar een stuk minder werk van maakt. Een Roemeense rechter wilde aan het EU-recht toetsen of dat wel mag, maar het Roemeense Grondwettelijk Hof verhindert dat. <

Nieuwe eigenaar voor fabrikant van Wicky

Sapfabrikant en bottelaar Refresco, bekend van Wicky-limonade, wordt overgenomen door de Amerikaanse investeerder KKR. Volgens topman Hans Roelofs moet de komst van de nieuwe eigenaar het Rotterdamse bedrijf helpen om verder te groeien. Het zag er recent nog naar uit dat de bottelaar een beursgang zou gaan maken in de Verenigde Staten. <

Benzineprijs door crisis richting 2,20 euro

Benzine wordt de komende dagen waarschijnlijk nog duurder in Nederland door de oplopende spanningen rond Oekraïne tussen het Westen en Rusland. Marktdeskundige Paul van Selms van consumentencollectief UnitedConsumers denkt dat er per dag wel ongeveer een cent bij kan komen, waarmee de adviesprijs voor een liter Euro95 (E10) richting 2,20 euro zou gaan. Nu hanteren de grote oliemaatschappijen in Nederland nog een adviesprijs van 2,185 euro. <

Lagere beloning Philips-baas om apneu-kwestie

Philips-topman Frans van Houten heeft vorig jaar een lagere beloning gekregen. Dat kwam door de mindere financiële prestaties van het zorgtechnologiebedrijf. Zo moest Philips honderden miljoenen euro’s opzijzetten vanwege een terugroepactie voor slaapapneuapparaten die mogelijk niet veilig zouden zijn. <

NVM: ‘geflipte’ huizen ton duurder na een jaar

Zogeheten ‘geflipte’ woningen zijn ten opzichte van 2021 gemiddeld een ton duurder geworden, meldt brancheorganisatie Nederlandse Vereniging van Makelaars (NVM). Dat zijn huizen die worden aangekocht en meteen verbouwd om daarna te worden doorverkocht voor een hogere prijs. In 2021 werd zo’n geflipte woning voor gemiddeld 111.000 euro meer verkocht dan het aankoopbedrag. <

beeld anp

Volkswagen wil Porsche naar de beurs brengen

Volkswagen wil sportwagenmerk Porsche zelfstandig naar de beurs brengen. Daarover is het Duitse autoconcern momenteel in vergevorderde onderhandelingen met grootaandeelhouder Porsche SE. Een definitieve beslissing is nog niet genomen. Een losse gang naar de beurs van het zeer winstgevende Porsche zou een makkelijke manier zijn om extra geld op te halen voor investeringen. <

Hogere prijzen bij FrieslandCampina

Sterk gestegen grondstofkosten maken prijsverhogingen noodzakelijk. Dat stelt zuivelconcern FrieslandCampina bij de publicatie van zijn jaarcijfers. De onderneming die ook merken voert als Mona, Chocomel en Fristi moet hogere melkprijzen aan boeren betalen en ziet het omgaan met de hoge inflatie dit jaar als de ‘belangrijkste uitdaging’ om zijn resultaat op peil te houden. Hoeveel consumenten in Nederland extra moeten gaan betalen, is alleen niet te zeggen. <