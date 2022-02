In elke leeftijdsgroep daalt het aantal positieve coronatests, maar vooral onder jongeren. ‘De daling in de besmettingsgolf lijkt ingezet’, concludeert het RIVM.

Bilthoven

Onder jongeren waren eerder juist veel besmettingen, en daardoor zijn er nu waarschijnlijk mensen in deze groep immuun, verklaarde het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) eerder al. Onder tieners is het aantal positieve tests in een week tijd meer dan gehalveerd. In de afgelopen week waren er in die groep ruim 53.000 bevestigde besmettingen, tegen bijna 110.000 een week eerder. Ook bij kinderen onder de 10 daalde het aantal gevallen met meer dan 50 procent, van ruim 38.000 naar bijna 19.000. Bij twintigers daalde het aantal nieuwe gevallen met bijna 30 procent, van bijna 90.000 naar bijna 64.000. Bij ouderen is de daling van het aantal positieve tests veel kleiner. Het aantal gevallen ..

