Gerrit Jan van D. wil vergoeding

Gerrit Jan van D., de vader van het gezin dat in oktober 2019 in een afgelegen boerderij in Ruinerwold werd ontdekt, eist een schadevergoeding voor de 14,5 maand die hij in voorarrest heeft gezeten. Dat bevestigt zijn advocaat Jana Andonovski.

Assen

Van D. zat van oktober 2019 tot begin maart vorig jaar vast op verdenking van onder meer vrijheidsberoving en mishandeling van zijn negen kinderen en seksueel misbruik van enkelen van hen. Nadat een van hen het gezin ontvluchtte en hulp vroeg in Ruinerwold, ontdekte de politie de vader die met zes van zijn kinderen in afzondering leefde. Hij predikte zijn eigen geloof en had de zes nooit aangegeven bij de burgerlijke stand. Drie oudere kinderen waren het gezin tien jaar eerder ontvlucht. In maart 2021 bepaalde de rechtbank dat de 69-jarige Van D. niet in staat is terecht te staan als gevolg van een hersenbloeding.

