Fietspad verdwijnt in zee door stormen

Middelburg

Een fietspad bij Nieuwvliet in Zeeuws-Vlaanderen is in zee verdwenen door de stormen van de afgelopen dagen. Storm Corrie van een paar weken geleden had al schade veroorzaakt door zandafslag bij het fietspad. Sinds maandag is het hele fietspad weg, aldus waterschap Scheldestromen, dat deze week de brokken asfalt gaat opruimen.

In het noorden van het land was dinsdag nog veel wateroverlast door de hevige regenval op de kletsnatte bodem. In het gebied van waterschap Hunze en Aa’s hebben de watergangen hun hoogste punt bereikt. Het schap heeft kades opgehoogd met zandzakken.

