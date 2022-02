Plannen van moslims in Westland stuiten op steeds weer nieuwe hordes

Westland hield jarenlang een moskee in Naaldwijk tegen. Die in Wateringen wacht allang op nieuwbouw, en de gemeente schuift een islamitische school voor zich uit. ‘Dit gaat niet om de stenen, dit gaat om hoe deze gemeente omgaat met moslims.’

Vijf vrouwen zitten geconcentreerd gebogen over een korantekst, deze stille maandagochtend in het Westland. Buiten slaat de wind flarden regen tegen de gevel, binnen is het behaaglijk studeren onder het licht van de tl-balk. Welkom in het Islamitisch Cultureel Centrum Wateringen (ICCW): een bescheiden dorpsmoskeetje met beneden een bruin gestoffeerde gebedsruimte onder een systeemplafond en boven een krap lokaal voor de lessen Arabisch of, zoals nu, koranstudie.

Na jaren praten en onderhandelen met de gemeente, eigenaar van het wijkgebouw, stond er vorig jaar eindelijk een conceptovereenkomst op papier. Er hoefde alleen nog een notaris te worden gevonden voor de overdracht. Maar toen trok de gemeente plots de stekker uit de verkoop.

‘We kr..

