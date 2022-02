Poserende peuters op Instagram: wanneer wordt dat kinderarbeid?

Is hier nog niet eerder onderzoek naar gedaan?

Wanneer wordt poseren voor sociale media kinderarbeid?

‘Volgens de wet kan bijna alles wat een kind in de commerciële sfeer doet, kinderarbeid zijn. Daaronder valt dus niet het poseren voor de foto die je maakt voor oma, maar wel als dat is voor een kiekje dat op Instagram komt omdat Zwitsal je ervoor betaalt. Toch wordt de wet in Nederland nog niet op die manier gehandhaafd. Frankrijk doet dat al wel. Is het arbeid als kinderen worden vastgelegd terwijl ze spelen? Veel mensen zullen vinden van niet, maar er kan sprake zijn van een glijdende schaal. Dennis Wiersma, toenmalig demissionair staatssecretaris Sociale Zaken en Werkgelegenheid, zei in 2021: “Als je buiten aan het spelen bent en je mo..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .