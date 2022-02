Waarom huishoudens in de kou zitten, terwijl bedrijven profiteren van de lage gasbelasting

Het aantal huishoudens dat last heeft van energiearmoede stijgt. Ondertussen betalen bedrijven veel minder belasting op gas dan particulieren. Drie vragen over de stijgende gasrekening.

Amersfoort

Hoe komt het dat de gasprijs zo gestegen is?

De leveringskosten van gas bestaat uit de inkoopkosten, de winstmarge van de leverancier en belastingen. De stijging zit vooral bij de inkoopkosten, vertelt Machiel Mulder, hoogleraar energie-economie aan de Rijksuniversiteit Groningen: ‘Vroeger lag de inkoopprijs van gas rond de 20 cent per kuub, inmiddels fluctueert die tussen de 70 en 100 cent per kuub.’

Er zijn meerdere oorzaken voor de prijsstijging. ‘In Europa en Azië hebben we vorig jaar te maken gehad met een relatief koude winter, waardoor er meer gas nodig was. Toen na de lockdowns de economieën in de zomer weer opstartten, kwam er ineens veel meer vraag naar gas. Ook Brazilië nam meer af: het was er droog deze zomer, w..

