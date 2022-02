Na dagen storm worstelt Nederland met neerslag en wind. ‘Dit water moet eruit’

Na jaren van zorgen over neerslagtekorten, zitten we nu in de omgekeerde situatie: de grond is verzadigd met water. De waterschappen werken hard om de hoogste nood te verhelpen: ‘Het water moet weg.’

Door de stormen Dudley, Eunice en Franklin is het nog niet veilig in het bos te wandelen, waarschuwt Staatsbosbeheer.

Groningen

‘Als je zoveel water te verwerken krijgt is het overschot zo groot dat je het niet kunt houden, het moet weg’, vertelt Henry Frieswijk, woordvoerder van het Groningse waterschap Noorderzijlvest. Daar viel zondag en maandag in 24 uur tijd ruim 40 millimeter regen.

De stormen Dudley, Eunice en Frankling volgden elkaar deze week op: een drielingstorm. De laatste keer dat drie stormen zo snel na elkaar kwamen was in 1928. Eunice was de op twee na zwaarste storm in de laatste halve eeuw, na de orkaan van januari 1990 en een storm uit 1976.

Maandag bereikte de wind op Vlieland 9 Beaufort. Daarmee was dat de zesde dag op rij met storm - een record. De hoogste windsnelheid werd gemeten nabij Lopik: 145 kilometer per uur. Maandag in ..

