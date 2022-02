Slachtoffers bombardement Hawija dagvaarden Nederlandse staat

Elf slachtoffers van het bombardement op een wapenopslag in het Iraakse Hawija eisen schadevergoeding van de Nederlandse staat. Hun advocaat Liesbeth Zegveld diende maandag namens hen een dagvaarding in waarin ze het handelen van de staat als ‘onrechtmatig’ betitelt.

Minister Ank Bijleveld van Defensie (CDA) na afloop van het Tweede Kamerdebat over het bombardement in 2020.

Bijna zeven jaar na dato zal de Nederlandse staat zich voor de rechter moeten verantwoorden voor het bombardement op Hawija. Het duurde aanvankelijk al negen maanden voordat het kabinet het Openbaar Ministerie informeerde over de burgerdoden. Pas na publicaties van het NRC Handelsblad en de NOS kwam dat aan het licht. Het kabinet besloot eind 2020 om 4 miljoen euro beschikbaar te stellen voor de wederopbouw van de stad en om een onafhankelijke onderzoekscommissie in te stellen onder leiding van oud-minister Winnie Sorgdrager. Daar komt deze aanklacht nu bij.

