In Bronckhorst draaien de verkiezingen om de balans tussen wonen, leven en werken

De verkiezingsborden vallen inwoners nog weinig op in de gemeente Bronckhorst. De sterke vergrijzing baart zorgen. Bouw huizen voor de juiste doelgoep en organiseer de zorg goed, is het credo.

Zelhem

Het waait als een malle, maar de wieken van de in het oog springende Bronkhorster Molen in het weiland verroeren zich niet. De molen verwijst naar het verderop gelegen stadje Bronkhorst, in het jaar 1000 ontstaan als versterkte boerennederzetting. Nu oogt het als een Openluchtmuseum.

Samen met 43 andere kernen en buurtschappen in de Achterhoek ging Bronkhorst - dat amper honderd inwoners telt - in 2005 op in de nieuwe plattelandsgemeente Bronckhorst, met een ‘c’ erbij in de naam. Dat er op 16 maart een nieuwe gemeenteraad wordt gekozen, blijkt uit niets. Althans, in Bronkhorst.

verkiezingsbord

In het twee kilometer verder gelegen Steenderen dat ook onde..

