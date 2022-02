Opnieuw minder nieuwe coronagevallen

Bilthoven

Het aantal nieuwe coronagevallen neemt verder af. Tussen vrijdag- en zaterdagochtend kwamen er bij het RIVM 33.629 nieuwe besmettingen binnen. Vrijdag waren dat er nog ruim 49.000 en donderdag ruim 56.000 per etmaal. Onduidelijk is of de gevolgen van de stormen van de afgelopen dagen, waardoor testlocaties gesloten werden, effect hebben op de besmettingsaantallen.

Ook het zevendaags gemiddelde is opnieuw gedaald. Afgelopen week werden er gemiddeld 53.103 nieuwe coronagevallen per dag bij het RIVM gemeld.

