Kustplaatsen willen geen datacenters

Gemeenten die in beeld zijn bij het kabinet om grote datacenters te herbergen staan daar niet om te springen, meldt NU.nl op basis van een rondgang. De regering heeft enkele locaties aan de kust als vestigingslocatie aangewezen, maar alleen Groningen zou daarvoor in zijn.

Den Haag

Minister Hugo de Jonge (Ruimtelijke Ordening) maakte eerder deze week bekend dat nieuwe zogeheten hyperscales alleen bespreekbaar zijn op plekken waar op zee opgewekte energie aan land komt. Een van die locaties is Noordwijk. ‘Als we ergens ruimte voor zoeken, is het woningbouw’, zegt wethouder Theo Alkemade tegen NU.nl, die benadrukt dat een mogelijke hyperscale niet in het gemeentebestuur is besproken. ‘Bovendien hebben we al jaren de wens om stroom van zee voor onze eigen inwoners te gebruiken.’

Wethouder Kees Weststrate van de gemeente Borsele vraagt zich af of er wel ruimte is voor dergelijke datacenters en wil stroom uit windenergie liever gebruiken voor verduurzaming. ‘Die is niet bedoeld voor nieuwe da..

