CBR werkt deel achterstand weg

Rijswijk

Vorig jaar kwamen er 178.000 nieuwe autorijbewijshouders bij, dat is 7,8 procent meer dan in 2020, becijferde het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Daarmee loopt het CBR de opgelopen achterstand in de coronacrisis weer wat in, maar ligt de verstrekking van rijbewijzen nog altijd bijna 18 procent onder de afgifte in de periode van voor de pandemie.

De achterstand ontstond doordat er van medio december 2020 tot begin maart 2021 geen examens konden worden afgenomen vanwege de lockdown. Op jaarbasis werd bijna een kwart van de examens uitgesteld. Omdat de rijschoolbranche vorig jaar werd aangemerkt als ‘essentiële sector’, konden examens tijdens de tweede lockdown in december 2021 wel doorgaan. Het e..

