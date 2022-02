Frankrijk - Nederland is een serie over het gemeenschappelijk verleden van beide landen, met het oog op de Franse presidentsverkiezingen in april. Aflevering 6: de komst van de Fransen.

Toen het leger van de Franse generaal Jean-Charles Pichegru in het najaar van 1794 bij het Hollands Diep aankwam, en daar een sterke verdedigingslinie aantrof, zou hij hebben gezegd: ‘Wat nu?’ Die twee woorden groeiden later uit tot de uitdrukking: ‘Wat nu, wat nu?, zei Pichegru’. De uitdrukking wordt gebruikt door wie niet weet hoe het verder moet. Uit onderzoek van het tijdschrift Onze Taal in 1999 bleek dat de uitdrukking bekender is bij protestanten dan bij katholieken. Misschien is de uitdrukking na de Franse tijd ontstaan om de katholieke Fransen belachelijk te maken, dacht de redactie van Onze Taal.

Erg waarschijnlijk is dat niet, want kort nadat Pichegru ‘Wat nu?’ zou hebben gezegd, begon het hard te vriezen en kon Pichegru de gro..

