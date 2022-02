Weinig kans op snelle compensatie koopkracht

De kans is klein dat het kabinet huishoudens snel kan gaan compenseren voor de sterk gestegen prijzen, als het al tot compensatie komt. Minister Sigrid Kaag (Financiën) heeft ‘weinig knoppen om aan te draaien’ om dit jaar nog iets te kunnen betekenen voor mensen die door de hoge prijzen in de knel komen.

Den Haag

Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) meldde vrijdag dat Nederlanders in 2022 bijna het dubbele gaan betalen voor hun energie dan een jaar eerder. Voor een huishouden met een gemiddeld verbruik betekent dat een stijging van ruim 1300 euro op jaarbasis. Ook voelen veel mensen de inflatie in hun portemonnee. De prijzen van boodschappen en brandstof stijgen al langere tijd. In januari bedroeg de inflatie meer dan 6 procent. Kaag noemt de inflatie ‘een enorme dreun’. ‘Maar we kunnen weinig betekenen voor de koopkrachtcijfers van dit jaar.’

Voor dit jaar biedt de begroting heel weinig ruimte om nog iets te kunnen voor huishoudens die het zwaar..

