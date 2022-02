Advies: tweede booster voor vier risicogroepen

Vier risicogroepen zouden de kans moeten krijgen om op korte termijn een tweede boosterprik tegen het coronavirus te halen. Het gaat om mensen van 70 jaar en ouder, volwassenen met het syndroom van Down, volwassenen met een ernstige immuunstoornis en om bewoners van verpleeghuizen. Dat adviseert de Gezondheidsraad.

Minister Ernst Kuipers neemt volgende week een beslissing over het advies van de Gezondheidsraad om oudere en kwetsbare mensen een tweede booster te geven.

Den Haag

Zorgminister Ernst Kuipers neemt volgende week een besluit over het voorstel van de Gezondheidsraad, zei hij vrijdag na afloop van de ministerraad. Kuipers had eind januari om het advies gevraagd. Mocht hij besluiten om over te gaan tot het extra boosteren van kwetsbaren, dan kunnen de prikken volgens hem snel worden gezet.

De minister wijst erop dat de bescherming tegen corona na verloop van tijd afneemt, zowel na het doormaken van een infectie als na een vaccinatie. Bovendien is de kans op besmetting op het moment ‘reëel’, zegt Kuipers. Het aantal dagelijkse besmettingen is nog steeds erg hoog en de kans om een besmet persoon tegen het lijf te lopen is aanzienlijk.

Ook de Gezondheidsraad houdt er rekening mee dat de versoepelinge..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .