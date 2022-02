Storm Eunice raast over Nederland en zet de samenleving stil

Omgewaaide bomen en weggewaaide gevels en dakplaten als gevolg van storm Eunice hebben vrijdag in grote delen van Nederland overlast veroorzaakt. Vier mensen kwamen om het leven door omgewaaide bomen. De krachtige wind, met uithalen tot wel 145 kilometer per uur in Cabauw, bij Lopik, zorgden voor problemen op de weg, de lucht en op het water. Op verschillende plaatsen lagen bomen op het spoor. Schiphol en Rotterdam The Hague Airport staakten vluchten. Volgens de ANWB was het aan het einde van de middag op de wegen een chaotische situatie, voornamelijk door het grote aantal vrachtwagens dat gekanteld was.