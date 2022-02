Storm Eunice: vier doden en veel schade

Door Eunice zijn vrijdag vier mensen overleden in Nederland. De schade van de storm is groot: het verkeer lag voor een groot deel plat en 112 raakte zelfs overbelast. Rijkswaterstaat maant ook voor zaterdag nog tot voorzichtigheid.

Amsterdam

Het KNMI had donderdag al code rood afgekondigd voor een deel van het land en gewaarschuwd voor ‘zeer gevaarlijke situaties’ vanwege de uitzonderlijk zware storm. Met name de kustprovincies kregen vrijdagmiddag flinke windstoten te verduren, al werd ook in het binnenland windkracht 10 gemeten. Noodnummer 112 raakte overbelast door de vele hulpvragen.

Omvallende bomen eisten meerdere slachtoffers. Vrijdagmiddag viel er een boom op iemand in Amsterdam, waarna de brandweer diegene moest bevrijden. Het slachtoffer werd zwaargewond naar het ziekenhuis gebracht en is daar overleden. Kort daarna viel in Diemen een boom op een auto, waardoor een inzittende omkwam. Aan het einde van de middag werd bekend dat in Amsterdam bovendien een fie..

