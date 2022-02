De kippen willen uit lockdown. Hoe kan pluimvee nog diervriendelijk worden gehouden?

Het pluimvee in Nederland zit al bijna vier maanden opgehokt. De ‘kippenlockdown’ verkleint het risico op besmetting met vogelgriep. Toch worden nog steeds bedrijven getroffen. De afgelopen vier maanden zijn zo’n anderhalf miljoen kippen, eenden en kalkoenen in Nederland vergast en vernietigd. Hoe kan pluimvee nog diervriendelijk worden gehouden?

De stallen van leghennenbedrijf Kipster hebben een grote binnentuin met daglicht waar bomen in staan en takken in liggen waar de kippen in kunnen springen.

Pluimveehouders hebben er een zorg bij. De trekvogels die in Nederland overwinteren, nemen sinds 2018 elk jaar ‘hoogpathogene’ varianten van het vogelgriepvirus mee. Deze varianten leiden tot ernstige ziekte of de dood bij vogels. Wilde vogels kunnen pluimvee besmetten. Al het pluimvee in Nederland zit daarom al sinds eind oktober opgehokt en dat kan nog tot in juni duren – net als vorig jaar.

gedwongen binnen

Voor scharrelkippen is er niets veranderd; zij brengen al hun hele leven door in de stal. Voor vrije-uitloopkippen en biologische kippen is het gedwongen binnen leven nieuw: zij kunnen normaal gesproken wel dagelijks naar buiten. Door de ophokplicht hebben zij veel minder ruimte en missen ze de ervaring van het buiten zijn.

‘Lic..

