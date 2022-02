Jeugdverpleegkundige Geeske Boer kan eindelijk weer op bezoek bij kersverse ouders

Ook al is de omikrongolf op zijn retour, voorlopig zitten we nog wel in de naweeën van de pandemie. ‘Corona gaat niet meer weg’, zijn de woorden van minister Ernst Kuipers. In deze interviewserie vertellen mensen uit verschillende sectoren hoe ze zich voorbereiden op een toekomst met het virus. Jeugdverpleegkundige Geeske Boer (27) van het Centrum voor Jeugd en Gezin in Harderwijk kijkt er naar uit dat ze weer dicht bij pasgeboren baby’s op huisbezoek mag komen.

Blij dat de maatregelen verder worden teruggeschroefd?

‘Ja, heel erg. Het betekent dat we er weer meer op uit kunnen. Ik werk met kinderen van 0 tot 4 jaar. Nu kunnen we bijvoorbeeld weer op huisbezoek gaan als een baby twee weken oud is. Dat deden we hoofdzakelijk nog via beeldbellen of telefonisch. Maar dat is zo anders dan wanneer je zelf op bezoek komt. Bij mensen thuis zie je veel meer van de leefomgeving en kun je gericht tips geven.

Nu wordt er een kind voor een beeldscherm gehouden met de woorden: ‘Dit is hem dan.’ Als je rustig een kopje koffie drinkt bij mensen thuis op de bank, praten ouders veel makkelijker. De afspraken online waren veel sneller klaar, we merkten dat ouders het lastiger vonden om vragen te stellen dan wa..

