‘We voerden een koloniale oorlog met extreem geweld.’ Premier Rutte ging namens Nederland door het stof.

Premier Mark Rutte biedt namens het Nederlandse kabinet ‘diepe excuses’ aan voor het extreme oorlogsgeweld waaraan Nederlandse militairen zich schuldig hebben gemaakt tijdens de onafhankelijkheidsstrijd in Indonesië. Compensatie voor het veroorzaakte leed is gepast.

Den Haag

Rutte ging donderdag diep door het stof voor de kwalijke rol die Nederland heeft gespeeld in de voormalige kolonie. ‘We moeten de feiten onder ogen zien’, zei hij. ‘Nederland voerde een koloniale oorlog, waarin stelselmatig en wijdverbreid extreem geweld werd gebruikt, tot martelingen toe, die in de meeste gevallen onbestraft bleven.’ Opeenvolgende kabinetten ‘keken consequent weg’ voor ‘deze zwarte bladzijde’ in de geschiedenis.

Hij biedt daarvoor ‘diepe excuses aan de Indonesische bevolking’ aan. Excuses zijn er ook voor ‘iedereen in ons land die tot de dag van vandaag heeft moeten leven met de gevolgen van de koloniale oorlog’. Rutte verwijst met dat laatste expliciet ook naar veteranen, die veelal ‘slecht voorbereid op e..

