‘Excessen is toch betere term’

Nederlandse militairen hebben veelvuldig en structureel extreem geweld toegepast, is de conclusie van onderzoek. Oud-hospik en veteraan Ad Jansen (96) denkt daar anders over. ‘Als historicus heb je nooit de ervaring van het moment.’

Indië-veteraan Ad Jansen is niet gelukkig met het onderzoek.

Arnhem

‘Ik ben niet zo gelukkig met de conclusies van dit onderzoek’, zegt Ad Jansen (96), in zijn woning in woonzorgcentrum Insula Dei in Arnhem. Voor de gelegenheid heeft hij zijn veteranenbaret opgezet. Om zich heen heeft hij spullen uit zijn Indonesische tijd verzameld. Hij wijst naar een sigarettenkoker met bloemmotief: ‘Echt Javaans houtsnijwerk.’

De Indonesische Onafhankelijkheidsoorlog staat nu misschien bekend als een schandvlek in de Nederlandse geschiedenis, Jansen bewaart ook goede herinneringen aan zijn tijd daar.

‘Je kunt niet ontkennen dat er destijds dingen fout zijn gegaan’, zegt Jansen. ‘Bied excuses aan, betaal eventueel schadevergoedingen. Maar je moet ook oog hebben voor de context waarin het gebeurde.’ Volgens Jansen i..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .