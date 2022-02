Onderzoeksleider Frank van Vree over militaire optreden in Indonesië: ‘Het was Putten. En dan heel veel keer’

Historicus Frank van Vree leidde het onderzoek naar het militaire optreden in Indonesië. ‘Wij kijken objectiever, veelstemmig. Daarmee kom je verder.’

Koningin Juliana verwelkomt Nederlandse militairen terug uit Indonesië, in januari 1948

Amsterdam

De Amsterdamse hoogleraar Frank van Vree (68) was tussen 2016 en 2021 directeur van het NIOD, waar hij nu nog tot 1 maart senior onderzoeker is. Hij is programmadirecteur van het grote onderzoek naar de dekolonisatie van Indonesië, van de instituten NIOD, KITLV en NIMH, dat een team van zo’n veertig onderzoekers (een kleine dertig uit Nederland en de rest uit Indonesië) omvat.



Historicus Frank van Vree - beeld Kiki Groot

U kon het nooit goed doen, klonk vaak rond dit onderzoek, en dat blijkt ook uit de eerste reacties. Veteranen en Indische Nederlanders voelen zich tekort gedaan, en zij die menen dat de staat een ereschuld aan Indonesië heeft, zeggen juist dat uw terminologie niet ..

