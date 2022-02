Dode wolf gevonden op A2 bij Weert

Weert

Op de A2 bij Weert is in de nacht van 15 op 16 februari een dode wolf gevonden. Volgens de provincie Limburg gaat het om een mannelijk dier. De wolf is donderdag overgebracht naar het Dutch Wildlife Health Centre van de Universiteit Utrecht waar sectie wordt verricht. Wageningen Environmental Research onderzoekt de leeftijd, maaginhoud en conditie.

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .