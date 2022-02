Vrijdag code oranje: geen treinen vanaf 14.00 uur. Hoe uitzonderlijk is storm Eunice?

Storm Eunice, waarvoor vrijdagmiddag en -avond code oranje is afgeven, legt het treinverkeer in Nederland vrijdag stil. ’s Morgens zullen er minder treinen rijden, vanaf 14.00 uur wordt al het verkeer gestaakt. Hoe uitzonderlijk is deze storm?

Eunice wordt mogelijk de eerste ‘zware storm’ sinds 2020. Om die titel te krijgen van het KNMI, moet de windkracht een uur langer hoger zijn dan 10 op de schaal van Beaufort. Hoewel Eunice de derde storm is in een paar weken tijd waarvoor een weerwaarschuwing wordt afgegeven – en die daarom een naam krijgt – is het aantal zware stormen de laatste jaren niet toegenomen. Klimaatverandering heeft hierop geen invloed, zegt het KNMI.

Op 9 februari 2020 vond de laatste zware storm plaats in Nederland, Ciara, met windkracht 10. De laatste keer dat windkracht 11 werd gemeten, was in 2018. Stormen kregen toen nog geen namen. Eenmaal was er sprake van windkracht 12, op 7 september 1944. Toen..

