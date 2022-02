De eerste golf in Spakenburg: ‘Mensen gingen huilend weg, niet wetend wanneer ze hun echtgenoot zouden zien’

Tegen je gevoel in werken. Dat is Ada Huijgen, manager zorg, en Marieke Idema, specialist ouderengeneeskunde, van zorg- en wooncentrum De Haven in Bunschoten-Spakenburg sterk bijgebleven van de eerste coronagolf in maart 2020. ‘Het opvolgen van coronaregels stond soms lijnrecht tegenover werken vanuit je hart.’

In verpleeghuizen en zorgcentra voltrok zich tijdens die eerste golf een stille ramp, concludeerde de Onderzoeksraad voor Veiligheid (OVV) afgelopen woensdag in het eerste onderzoeksrapport naar de aanpak van de coronacrisis. In het zorg- en wooncentrum in Spakenburg was dat niet anders: Van de tweehonderd bewoners raakten er in de eerste golf dertig besmet en overleden er acht. In de tweede golf overleden nog eens tweeëntwintig bewoners.

Maar stil willen Huijgen en Idema de ramp niet noemen. Idema: ‘Voor het hele dorp was duidelijk wat er aan de hand was. Dat is het fijne van Spakenburg: mensen kijken naar elkaar om en er is grote saamhorigheid.’

Beide zorgmedewerkers haasten zich te zeggen dat het achteraf makkelijk is om de ov..

