Dudley houdt huis in Nederland. Vanaf vrijdagmiddag code oranje vanwege storm Eunice

Een boom is door storm Dudley in het Groningse Hoogezand in een voortuin van twee woningen beland.

Het KNMI had code geel afgekondigd vanwege de storm; dat gold donderdagmiddag alleen nog in het noorden en het noordwesten van het land. Volgens het KNMI kwamen windstoten voor van 75 tot 90 en lokaal 100 kilometer per uur. De storm kwam woensdagavond aan land vanuit het westen.

Vooral vallende bomen zorgden voor hinder of gevaarlijke situaties. In Maassluis waaide een boom op een rijdende auto, waardoor twee inzittenden gewond raakten; ze moesten door de brandweer uit de auto worden bevrijd. In het Noord-Hollandse Oudkarspel belandde een auto in een greppel en in Den Haag viel een boom op een geparkeerde auto. Op een industrieterrein in Duiven waaiden dakplaten van een bedrijfspand. Een agent die poolshoogte ging nemen, werd door een pla..

