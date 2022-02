beeld anp

Halsema: inhuur Booij geen vriendjespolitiek

De Amsterdamse burgemeester Femke Halsema heeft opnieuw benadrukt dat bij het aantrekken van cultuurondernemer Lennart Booij als kwartiermaker voor de festiviteiten rond 750 jaar Amsterdam in 2025 geen sprake is geweest van vriendjespolitiek. Halsema werd woensdag voor de tweede keer aan de tand gevoeld over de kwestie. <

Extinction Rebellion demonstreert bij ING

Ongeveer vijftien mensen van de actiegroep Extinction Rebellion demonstreerden woensdagmiddag in de lobby van het hoofdkantoor van ING in Amsterdam-Zuidoost. De klimaatactivisten willen dat de bank per direct stopt met investeren in de fossiele industrie. De demonstranten stortten kruiwagens met steenkool uit in de lobby van het kantoor. <

Politie meer betrokken op Rotterdamse boa’s

De Rotterdamse buitengewoon opsporingsambtenaren (boa’s) gaan nauwer samenwerken met de politie met als doel de veiligheid in de stad te verbeteren. De gezagsdriehoek waarin gemeente, het Openbaar Ministerie en de politie zijn vertegenwoordigd, heeft hiertoe afspraken gemaakt. Zo kunnen boa’s werken in politiebureaus. <

Nederland voorstander opschorten missie Mali

Nederland is voorstander van het opschorten van de EU-trainingsmissie in Mali. Dat maakte minister Wopke Hoekstra (Buitenlandse Zaken) woensdag duidelijk in de Tweede Kamer. Het kabinet, maar ook de Kamer heeft ‘grote zorgen’ over de ontwikkelingen in Mali. De Europese trainingsmissie wordt tegengewerkt door de militaire leiders van Mali, die vorig jaar de macht grepen. <

Politie biedt tijdelijk deurwaarders geen hulp

De politie gaat vanaf donderdag de acties uitbreiden, als onderdeel van het cao-protest. De vakbonden roepen de achterban op om deurwaarders niet meer actief te begeleiden bij hun werkzaamheden, openstaande boetes niet meer te innen en ambtelijke en gerechtelijke stukken van het Openbaar Ministerie niet meer uit te reiken - tenzij het om grote, zware zaken gaat. <

Rapper Lil Kleine wordt voorlopig vrijgelaten

Lil Kleine is in afwachting van het onderzoek naar mishandeling van zijn vriendin vrijgelaten. De 27-jarige rapper heeft drie nachten doorgebracht op het politiebureau in Amsterdam. De Amsterdamse politie onderzoekt momenteel ook of iemand die zich rond de aanhouding van rapper Lil Kleine online uitgaf als agent, daadwerkelijk voor de politie werkt. Via het socialemediaplatform Snapchat zou mogelijk informatie over de aanhouding zijn gelekt. <

Kamervoorzitter Vera Bergkamp heeft corona

Tweede Kamervoorzitter Vera Bergkamp heeft positief getest op corona. Ze laat op Twitter weten dat ze ‘gelukkig milde klachten’ heeft. Een debat dat voor donderdag stond gepland over de omgangsvormen in de Tweede Kamer wordt verzet vanwege de positieve test. De voorzitter sprak ter voorbereiding op het debat met vrijwel alle fractievoorzitters. <

CBS: veehouderij stootte minder stikstof uit

De veehouderij heeft afgelopen jaar 16 miljoen kilogram minder stikstof uitgestoten dan een jaar eerder. Zeker in de varkenshouderij en de melkveehouderij was de stikstofuitstoot duidelijk lager, meldt het statistiekbureau CBS. Met die vermindering ligt de uitstoot van de veehouderij nu ruim 6 procent onder het stikstofplafond vastgesteld door de Europese Unie. Vooral de afname van het aantal varkens leidde tot vermindering van uitstoot. <

beeld anp

Man krijgt celstraf voor stenen gooien bij rellen

Een 27-jarige man zonder vaste woon- of verblijfplaats is woensdag veroordeeld tot een celstraf van drie maanden waarvan twee voorwaardelijk voor zijn rol bij de Coolsingelrellen afgelopen november. De man gooide stenen richting de politie. Ook heeft de man een gebiedsverbod voor het Rotterdamse centrum van een jaar opgelegd gekregen. <

beeld anp

Meer doden gevallen door noodweer Brazilië

Het dodental door zware regen en aardverschuivingen in de Braziliaanse stad Petrópolis is opgelopen naar 44. In de stad dicht bij Rio de Janeiro viel in drie uur tijd bijna net zoveel regen als er in heel januari was gevallen. Ruim honderdtachtig hulpverleners en vierhonderd militairen zijn uitgerukt naar de stad met 300.000 inwoners. De hulpdiensten zoeken nog naar slachtoffers. <

Xi roept op tot actie tegen corona-uitbraak

De Chinese president Xi Jinping heeft gezegd dat ‘alle benodigde maatregelen’ moeten worden genomen om de coronasituatie in Hongkong onder controle te krijgen. Het aantal besmettingen in de regio is tot recordhoogte gestegen. Xi geeft een duidelijk signaal af met zijn uitspraken, die door Chinese staatsmedia zijn opgeschreven. Het is ongebruikelijk dat hij zich rechtstreeks in het openbaar bemoeit met het beleid in Hongkong, een semi-autonome regio met een eigen politiek systeem. <

Nieuw-Zeeland verbiedt homogenezingstherapie

Nieuw-Zeeland heeft een wet aangenomen die homogenezingstherapie verbiedt. De nieuwe wet maakt het strafbaar om te proberen iemands seksuele geaardheid of genderidentiteit te veranderen of te onderdrukken door middel van therapie. Overtreding van de wet kan leiden tot gevangenisstraf van maximaal vijf jaar. <

Disney gaat woonwijken ontwikkelen in VS

Entertainmentconcern Walt Disney gaat woonwijken ontwikkelen in de Verenigde Staten. Zo heeft het Amerikaanse bedrijf plannen om in de woestijn bij het Californische Rancho Mirage een wijk met landgoederen, eensgezinswoningen en flats te laten verrijzen waar mensen kunnen wonen. Ook zullen er faciliteiten als een hotel komen. <

AWVN: lonen stijgen dit jaar met 3 procent

De cao-lonen zullen dit jaar naar verwachting met 3 procent stijgen. Daarnaast zullen veel werknemers een incidentele loonsverhoging krijgen, bijvoorbeeld als onderdeel van een promotie. Dat is althans de verwachting van de AWVN, naar eigen zeggen de belangrijkste adviseur van Nederlandse werkgevers voor arbeidsvoorwaarden. Volgens de AWVN komt de loongroei uit rond de verwachte inflatie van 3 procent. <

‘Aantal faillissementen zal normaliseren’

Grote Nederlandse banken zoals ABN Amro en Rabobank verwachten dat het aantal faillissementen dit jaar zal normaliseren. Vorig jaar was het aantal bankroeten nog historisch laag. Dat komt vooral door de coronasteunmaatregelen van de overheid. Vorig jaar daalde het aantal faillissementen met meer dan 40 procent ten opzichte van het jaar ervoor, maakte de Kamer van Koophandel (KVK) eind januari bekend. <

Horeca slaat deze week flink in bij brouwers

De horeca is flink aan het inslaan bij bierbrouwers nu de coronamaatregelen steeds verder versoepeld worden, met onder meer langere openingstijden. Ook mag er weer carnaval gevierd worden, waar het bier natuurlijk rijkelijk zal vloeien in cafés en kroegen. Overigens zijn de prijzen van bier wel verhoogd door de grote brouwers in Nederland vanwege de oplopende kosten voor grondstoffen, energie en transport. De bierprijzen gaan volgens vakblad Misset Horeca dit jaar 3 tot 5 procent omhoog. <

beeld anp

‘Niet luisteren naar vrouw is gemiste kans’

Vrouwen voelen zich vaker niet begrepen door een financieel adviseur dan mannen en hebben vaker het gevoel dat banken hen onvoldoende kunnen helpen. Daardoor laten banken veel geld liggen, stelt ABN Amro naar aanleiding van een onderzoek dat het samen met adviesbureaus McKinsey en Better Future uitvoerde. Wereldwijd zou het gaan om 611 miljard euro. Daarnaast levert de huidige situatie ongelijkheid op. <

Volkswagen verwacht productieproblemen

De aanhoudende chiptekorten kunnen de productie van met name elektrische auto’s in de weg blijven zitten. Daarvoor waarschuwt de Duitse automaker Volkswagen. Volgens topman Herbert Diess zou het kunnen dat Volkswagen de productie moet verlagen vanwege de tekorten. ‘De situatie blijft uitdagend’, zei hij. <

Nieuwbouwwoningen veel minder verkocht

Het aantal nieuwbouwwoningen dat in januari werd verkocht lag met ruim 2500 veel lager dan normaal. Dat komt doordat er weinig locaties worden toegekend en er dus minder gebouwd kan worden, stelt brancheorganisatie WoningBouwersNL. De organisatie vindt de daling zorgelijk omdat daarmee ‘het woningmarktdrama steeds groter’ wordt. Het aantal verkochte nieuwbouwwoningen lag vorige maand haast een derde lager dan in januari 2021. <

Zweden steunt boer om hoge energierekening

Zweden heeft een steunpakket van 1 miljard kroon, omgerekend 93 miljoen euro, in het leven geroepen om boeren te compenseren voor de gestegen kosten voor elektriciteit, brandstof en meststoffen. Zo wordt een pakket van 300 miljoen kroon opgetuigd voor rechtstreekse steun aan varkens- en pluimveehouders, maakte de Zweedse minister van Financiën bekend. <

‘Hypotheek zonder aflossing populairder’

Door de lage hypotheekrente en de almaar stijgende huizenprijzen wint de aflossingsvrije hypotheek vooral onder jonge huizenkopers snel aan populariteit. Dat geldt zowel voor de aankoop van een woning als het verhogen van de huidige hypotheek, meldt hypotheekadviseur De Hypotheker. Door een deel van hun hypotheek aflossingsvrij af te sluiten, kunnen zij hun maandlasten namelijk aanzienlijk verlagen. <

Schulting moet genoegen nemen met brons

Shorttrackster Suzanne Schulting is er niet in geslaagd een vierde olympische titel te winnen. De 24-jarige Nederlandse moest woensdag in het Capital Indoor Stadium in Peking op de 1500 meter genoegen nemen met brons. De zege ging, net als bij de vorige Spelen, naar de Zuid-Koreaanse Minjeong Choi. Zilver was er voor Arianna Fontana, die eerder in China de 500 meter op haar naam schreef. <

beeld anp

Oekraïense langlaufster positief getest op doping

Voor de tweede keer deze Winterspelen is een sporter positief getest op doping. De Oekraïense langlaufster Valentyna Kaminska bleek vorige week rondom een van haar wedstrijden onder invloed van drie verboden middelen, waaronder een vorm van anabole steroïden. De 34-jarige skiester is voorlopig geschorst, zo zei het internationale testagentschap ITA. <