De gemiddelde windsterkte in Nederland neemt juist af

Na storm Corrie van eind januari zet Nederland zich nu alweer schrap voor twee volgende stormen. Vandaag heeft het hele land nog te maken met storm Dudley, vrijdag staat storm Eunice voor de deur. Je zou het dus niet zeggen, maar ‘de afgelopen decennia is de gemiddelde windsterkte in Nederland afgenomen’, ziet klimaatexpert Peter Siegmund.

Bilthoven

Corrie, Dudley, Eunice ... Het KNMI geeft stormen sinds 2019 namen om duidelijk te maken dat het gaat om uitzonderlijke weersomstandigheden, en om een consistente boodschap te verkondigen aan het publiek. Ook zou dergelijk naamgebruik mensen er eerder toe aanzetten om actie te ondernemen om schade en letsel te voorkomen. De namen zijn afwisselend mannelijk en vrouwelijk en volgen het alfabet.

Door storm Dudley heeft het KNMI sinds woensdagmiddag over heel Nederland code geel uitgeroepen. Weg- en vliegverkeer moet rekening houden met zware windstoten tot 100 kilometer per uur. De verwachting is dat Dudley vandaag geleidelijk zal uitdoven, daarna neemt storm Eunice op vrijdag het stokje over, voornamelijk in het noordwesten van het..

