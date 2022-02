Biogascentrale moet definitief sluiten

Bunschoten

Een biogascentrale in Bunschoten moet definitief dicht. Het bedrijf werd eerder al gesloten door de provincie. Dat was terecht, oordeelde de Raad van State woensdag. Het college van Gedeputeerde Staten van Utrecht mocht de vergunningen intrekken, omdat in de strafrechtelijke vervolging werd aangetoond dat het bedrijf mestfraude pleegde, bevestigde de Raad van State. Het familiebedrijf was in beroep gegaan tegen het intrekken van de vergunningen. Volgens het bedrijf mocht de eerdere veroordeling niet meegenomen worden.

