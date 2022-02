Abdul R. ‘herinnert zich niets’ over misdaden in Afghanistan

Het strafproces tegen de 76-jarige Afghaan Abdul R., die in Nederland woont, maar verdacht wordt van oorlogsmisdrijven in zijn vaderland in de jaren tachtig, verloopt moeizaam. De rechtbank in Den Haag begon woensdag met de zaak en zag zich geconfronteerd met een beklaagde die geen vragen wil of kan beantwoorden.

Den Haag

‘Ik ben ziek, ik voel me duizelig, ik herinner me niks’, waren zijn eerste woorden, nadat hij door de parketpolitie in een rolstoel de rechtszaal was binnengereden. ‘Ik herinner me mijn eigen naam ook niet. Ik weet helemaal niet wie ik ben. Ik ben ook niet in staat te praten.’

In het vervolg van de zitting bleef R. dit herhalen. De verdachte verwees voor antwoorden op vragen, die de rechtbank bleef stellen, naar zijn advocaten. De rechtbank heeft R. bevolen naar de zitting te komen. ‘Wij vinden het belangrijk om zo goed mogelijk met u te praten’, aldus de voorzitter van de rechtbank. ‘Het is een grote zaak en het gaat over zware beschuldigingen.’

R. zou commandant en hoofd politieke zaken zijn geweest van de Pul-e-Charki gevangenis..

