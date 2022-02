‘Wat mag zorg voor kwetsbare ouderen ons kosten?’ Hoog tijd voor een debat, vindt hoogleraar Cees Hertogh

Het is hoog tijd voor een maatschappelijke debat over hoe we met kwetsbare ouderen willen omgaan als er een gezondheidscrisis is. Dat bepleit hoogleraar ouderengeneeskunde Cees Hertogh.

Een een kamer met een rollator van een oudere in een verzorgingstehuis.

Amsterdam

Hertogh reageert daarmee op de woensdag verschenen eerste rapportage van de Onderzoeksraad voor Veiligheid (OVV) over de aanpak van het begin van de coronacrisis tot september 2020. De OVV spreekt van ‘een stille ramp’ waarin de overheid te weinig aandacht had voor ouderen in verpleeghuizen. Hertogh, hoogleraar ouderengeneeskunde en ethiek van de zorg van het Amsterdam UMC, zegt de conclusies van het rapport te delen.

‘De OVV merkt terecht op dat bij een volgende pandemie vanaf het begin helder moet zijn wie kwetsbaar zijn. Wat echter nog onderbelicht blijft is: hoe verhouden we ons als samenleving tot onze kwetsbaren? En wat mag ons dat kosten?’ Hertogh zegt zich te storen aan discussies over ‘dor hout’ waarin mensen zich ..

