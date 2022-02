Wat drijft een bergbeklimmer? ‘Eén fout en ik zou niet overleven’

Donderdag gaat The Alpinist in Nederland in première. De documentaire over Leclerc was al bijna klaar toen de alpinist in 2018 verongelukte. Wat drijft iemand om vrijwillig zijn leven op het spel te zetten? ‘Je leidt geen vervullend leven als je alle risico’s probeert uit te bannen’, zegt Leclercs vriendin Brette Harrington. ‘Klimmen is daar de overtreffende trap van.’

Amersfoort

Op honderden meters hoogte en zonder touwen of vangnet een steile, besneeuwde berg beklimmen. Voor de meeste mensen is het een beeld uit een nachtmerrie. Niet voor de uitzonderlijke bergbeklimmer Marc-André Leclerc. De documentaire The Alpinist, die vandaag in de bioscoop verschijnt, schetst een portret van een uitzonderlijk getalenteerde maar onbekende en publiciteitsschuwe alpinist. Leclerc schreef enkele van de grootste solo-klimprestaties in de geschiedenis van de bergsport op zijn naam. In maart 2018 kwam de 25-jarige Leclerc samen met zijn klimpartner in een lawine in Alaska om het leven. Klimmer Brette Harrington had toen zes jaar een relatie met Leclerc. Ze vertelt in de film over haar vriend en hun leven samen.

