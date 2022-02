Onderzoek Oxfam Novib: EU gooit miljoenen coronavaccins weg

De organisatie die armoede bestrijdt, baseert zich op een rapport van Airfinity. Deze organisatie, die corona data verzamelt en analyseert, waarschuwde in september al voor het verlopen van de houdbaarheidsdatum van miljoenen vaccins. Rasmus Bech Hansen, mede-oprichter en CEO van Airfintiy stelt dat het vaccineren van de wereld nu grotendeels een distributieprobleem is in plaats van een leveringsprobleem. Eerder meldde UNICEF dat armere landen in december meer dan 100 miljoen gedoneerde vaccins moesten afwijzen in verband met de korte houdbaarheid.

De 55 miljoen vaccins die weggegooid worden, staan in schril contrast met de 30 miljoen vaccins die de EU tot nu toe in 2022 aan Afrika heeft gedoneerd. De beperkte donaties hebben verschillend..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .