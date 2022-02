Nederland tolereerde in Indonesië extreem geweld. Volg hier de presentatie

Tekst ververst automatisch

Kort overzicht:

• Het onderzoek zet het volle licht op Nederlands geweld in Indonesië in 1945 tot 1949.

• Gisteren lekten al delen van het onderzoek uit. Daaruit bleek dat de Nederlandse regering en militaire leiding stelselmatig en wijdverbreid gebruik van extreem geweld bewust tolereerden.

• Voor mensen die het onderzoek met onrust tegemoet zien, zijn er begeleidingsprogramma’s aangeboden. Het hulploket van het Nederlands Veteraneninstituut werkt donderdag met een dubbele bezetting.

[9:12] Indonesische wetenschapper: geweld inherent aan koloniale systeem

De Indonesische historicus Hilmar Farid schrijft in het onderzoek naar de dekolonisatie dat dit door Nederlandse debatten is bepaald, waardoor het meer waarde zal hebben voor Nederland dan voor Indonesië. Maar dat betekent volgens hem niet dat het geen betekenis heeft voor het debat in Indonesië over de betreffende periode.

‘Het extreme geweld werd immers niet alleen gepleegd door Nederlandse troepen, maar ook door Indonesische militairen en gewapende groepen. En niet alleen in gevechtssituaties tegenover een gewapende vijand, maar ook tegenover ongewapende burgers, voornamelijk Indo-Europeanen en Chinezen, en degenen die men ervan verdacht op de Nederlandse hand te zijn’, overweegt hij.

In werkelijkheid bestond elke betrokken partij volgens hem uit allerlei gelederen met verschillende achtergronden, motivaties en niveaus van betrokkenheid. Ook de toegepaste geweldsmethoden verschilden van elkaar, van standrechtelijke executie tot technisch geweld met gebruikmaking van artillerie en andere zware wapens.

We kunnen volgens deze auteur de periode 1945-1949 niet los zien van de voorafgaande koloniale periode. In verschillende onderdelen tonen de onderzoekers volgens hem aan dat geweld inherent was aan het koloniale systeem. Zowel fysiek als symbolisch geweld behoorde tot de methoden van de koloniale overheerser om macht te verwerven en te behouden. ‘Allerlei vormen van geweldsuitoefening en andere gevallen van onrechtmatig optreden creëerden het sociale landschap dat een vruchtbare bodem werd voor uitbarstingen van extreem geweld in de daaropvolgende perioden.’

[8:25] Teruglezen: brandende kampongs en stapels lijken

Het onderzoek dat vandaag wordt gepresenteerd, komt voor een groot deel voort uit een boek van Rémy Limpach: De brandende kampongs van Generaal Spoor. Verslaggever Willem Bouwman interviewde Limpach bij het verschijnen van het boek in 2016.

[8:01] Presentatie onderzoek naar geweld bij dekolonisatie Indonesië

In de loop van donderdagochtend worden officieel de resultaten gepresenteerd van het onderzoek Onafhankelijkheid, dekolonisatie, geweld en oorlog in Indonesië, 1945-1950. Woensdagavond lekten ze al deels uit. Het onderzoek is met subsidie en onderzoekskaders van de overheid uitgevoerd door het Koninklijk Instituut voor Taal-, Land- en Volkenkunde (KITLV), het Nederlands Instituut voor Militaire Historie (NIMH) en het NIOD Instituut voor Oorlogs-, Holocaust- en Genocidestudies.

Het onderzoek beslaat de periode vanaf de proclamatie van de Republiek Indonesië door Soekarno op 17 augustus 1945 tot en met 1949, het jaar waarin Nederland op 27 december uiteindelijk de soevereiniteitsoverdracht tekende. Het onderzoeksprogramma bestond uit acht delen en betrof aard, oorzaken en impact van het Nederlandse geweld.

Gesprekken daarover liggen altijd erg gevoelig in ons land. Toen er in 1969 door oud-Indiëganger Joop Hueting voor het eerst openlijk op televisie over werd gesproken, stond het land op zijn kop. Een en ander leidde tot de publicatie van de zogenoemde Excessennota, waarin gesteld werd dat er wel enkele excessen waren geweest, maar geen systematische wreedheid. De afgelopen jaren is de aandacht voor de gebeurtenissen gegroeid door onder meer rechtszaken tegen de Nederlandse staat van nabestaanden van slachtoffers aan Indonesische zijde en nieuw (journalistiek) onderzoek.

[7:57] Vandaag is dag van de waarheid: onderzoek zet het volle licht op Nederlands geweld in Indonesië

Sinds vijf jaar doen drie onderzoeksinstituten onderzoek naar geweld tijdens de Indonesische onafhankelijkheidsoorlog van 1945 tot 1949. Donderdagmorgen worden de resultaten gepresenteerd. Dan zal het uur van de waarheid slaan. De historici die een bijdrage leverden aan Over de grens, geven een antwoord op de vraag, in hoeverre de Nederlandse krijgsmacht structureel extreem geweld toepaste en hoe geweld kan worden verklaard.

[7:45] Begeleiding voor wie Indië-rapport niet alleen aankan

Omdat diverse mensen met een achtergrond in Nederlands-Indië de presentatie donderdag van het rapport over de dekolonisatie en het daarmee gepaard gaande geweld ongerust tegemoet lijken te zien, worden er begeleidingsprogramma’s aangeboden voor degenen die het te veel wordt of die er vragen over hebben. Dat meldt de welzijnsstichting voor Indische Nederlanders Pelita. Het hulploket van het Nederlands Veteraneninstituut werkt donderdag met een dubbele bezetting.

‘Al voor de presentatie maakte het onderzoek veel emoties los bij betrokkenen, of het nu gaat om de eerste generatie Indische Nederlanders, totoks (Europeanen in Nederlands-Indië), Molukkers, Chinezen, Menadonezen, Papoea’s, veteranen, Nederlandse militairen die werden uitgezonden naar de voormalige kolonie, Indonesiërs zelf, of leden van de naoorlogse generaties’, aldus Pelita. Zo leeft bij sommigen zelfs de angst dat militairen (onder meer van het Koninklijk Nederlands-Indisch Leger, het KNIL) misschien wel afgeschilderd worden als misdadigers.

Na de publicatie worden overal in het land gespreksgroepen bijeengebracht ‘waarin ruimte is voor individuele aandacht’. Onderzoekers zullen er uitleg geven en medewerkers van Pelita, ARQ Kenniscentrum Oorlog, Vervolging en Geweld en het Nederlands Veteraneninstituut zullen de aanwezigen helpen. Er is ook een contactpunt ingesteld bij Pelita zelf, te bereiken via telefoon en mail. Het Veteraneninstituut organiseert ook twee bijeenkomsten voor Indiëveteranen.

Het onderzoeksprogramma betrof aard, oorzaken en impact van het Nederlandse geweld. Gesprekken daarover liggen altijd erg gevoelig in ons land. Er is ook nu vrees voor een eenzijdige blik en onderzoekers hebben ook nare reacties te verwerken gekregen, lieten ze anderhalf jaar geleden al weten. ‘De laatste tijd signaleren we echter een tendens de wetenschappelijke en persoonlijke integriteit van onderzoekers en het programma als geheel in twijfel te trekken’, schreven ze toen op hun site.

[07:30] Start liveblog