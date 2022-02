Nederland was niet ingericht op een pandemie als de coronacrisis, aldus eerste officiële evaluatie

Nederland was begin 2020 niet ingericht op een pandemie als de coronacrisis. De voorbereiding was gericht op de acute aanpak van ‘flitscrises’, voor slepende crises lag geen plan klaar.

Voorzitter Jeroen Dijsselbloem van de Onderzoeksraad voor Veiligheid presenteert het rapport over de aanpak van de coronacrisis. In het onderzoek is speciaal gekeken naar de wijze waarop in verpleeghuizen met de crisis is omgegaan.

Dat is een van de conclusies van de Onderzoeksraad voor Veiligheid (OVV). Die publiceerde vandaag het eerste in een reeks van drie rapporten over de aanpak van de coronacrisis, mede in opdracht van het kabinet. Het doel is lessen trekken voor eventuele toekomstige pandemieën. Dit eerste rapport is gericht op de virusaanpak tot september van 2020.

De OVV schrijft dat Nederland weliswaar scenario’s voor pandemieën had klaarliggen, maar niet was voorbereid op ‘een langdurige crisis met brede landelijke impact’.

improvisatie

Tijdens eerdere oefeningen met infectieziektebestrijding kwam de coördinerende rol die het ministerie van Volksgezondheid moet hebben niet aan de orde, wat leidde tot een hoop geïmproviseer toen de crisis eenmaal losbarstte.

Vo..

