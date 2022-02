Ongelijke kansen voor middelbare scholieren

Den Haag

Middelbare scholen verschillen sterk in het aantal stapelaars, leerlingen die na het halen van hun eerste diploma naar een hogere voortgezette opleiding gaan. Op de 10 procent scholen met de meeste stapelaars stroomt ruim 35 procent van de vmbo-t-leerlingen door naar de havo. Op de 10 procent scholen met de minste stapelaars is dit maar 5 procent, schrijft het Centraal Planbureau (CPB) in het nieuwe rapport ‘Stapelen in het voortgezet onderwijs’.

‘Dat is een vorm van kansenongelijkheid’, zegt Paul Verstraten, die als programmaleider betrokken is bij het onderzoek. ‘Voor de schoolloopbaan van leerlingen maakt het blijkbaar uit op welke school ze zitten.’ Wie niet de kans krijgt om na het behalen van een v..

