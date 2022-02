In de afpersingszaak rond het fruitbedrijf De Groot Fresh Group in Hedel heeft het Openbaar Ministerie tegen een 21-jarige verdachte uit Hilversum en een 20-jarige verdachte uit Barneveld gevangenisstraffen geëist van respectievelijk negen en drie jaar. De oudste wordt onder meer verdacht van betrokkenheid bij het gooien van brandbommen naar woningen van ex-medewerkers van het fruitbedrijf in Kerkdriel en Hedel. <

Mannen opgepakt voor seksuele uitbuiting

Twee mannen van 21 en 26 jaar uit Veenendaal en een 26-jarige man uit Barneveld zijn dinsdag opgepakt op verdenking van seksuele uitbuiting van een meerderjarig slachtoffer. Dat zou gebeurd zijn tussen oktober 2020 en eind maart 2021. Eerder zijn vier andere verdachten gearresteerd. <

Eunice wordt mogelijk zeer zware storm

Van de twee stormen die de komende dagen op Nederland afkomen, is storm Eunice vrijdag volgens Weer.nl in potentie een stuk zwaarder dan Dudley op donderdag. Afhankelijk van de koers van de storm kan een groot deel van het land te maken krijgen met zeer harde wind, waarbij op sommige plekken windkracht 11 mogelijk is. <

beeld anp

‘Slurink waarschijnlijk gedood door Jahangir A.’

Volgens DNA-deskundigen is de hypothese dat Jahangir A. in 1997 de Groningse psychologe Els Slurink heeft doodgestoken veel waarschijnlijker dan het scenario dat een ander het heeft gedaan. Dit concluderen twee experts van het Nederlands Forensisch Instituut (NFI) na het bestuderen van het gevonden DNA onder vingernagels van Slurink (33). <

30 jaar cel en tbs geëist tegen Thijs H.

Voor het plegen van drie moorden heeft het Openbaar Ministerie dinsdag bij het gerechtshof in Den Bosch een gevangenisstraf van dertig jaar en tbs met dwangverpleging geëist tegen Thijs H. (30) uit Brunssum. Als het hof besluit geen tbs op te leggen, dan eist het OM zelfs levenslang. H. staat in hoger beroep terecht voor de moord op een 56-jarige vrouw, die op 4 mei 2019 in de Scheveningse Bosjes in Den Haag is doodgestoken. Drie dagen later sloeg hij toe op de Brunssummerheide, waar hij eerst een 63-jarige vrouw doodstak en korte tijd later een 68-jarige man. <

ILT onderzoekt of Tata Steel afval in zee dumpt

De Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) gaat onderzoek doen naar het mogelijk illegaal in zee laten dumpen van restanten steenkool en ijzererts door Tata Steel. Dat heeft staatssecretaris Vivianne Heijnen (Infrastructuur en Waterstaat) gezegd tijdens het Vragenuur in de Tweede Kamer. Dagblad de IJmuider Courant meldde vorige week dat Tata Steel zich niet aan de regels houdt bij het lossen van schepen met grondstoffen voor de staalproductie. <

beeld anp

Onderzoek naar gedrag medewerker politie

Een medewerker van de Landelijke Eenheid is dinsdag buiten functie gesteld vanwege meerdere meldingen van grensoverschrijdend gedrag en het misbruiken van zijn positie, meldt de politie. De afdeling Veiligheid, Integriteit en Klachten (VIK) van de Landelijke Eenheid onderzoekt de zaak. <

‘Voorsteden Randstad zijn het welvarendst’

De kwaliteit van leven is over het algemeen het hoogst in gemeenten die in de buurt van de grote steden liggen. Daar genieten de inwoners van de ruimte en groen in hun eigen woonplaats en profiteren tegelijk van wat de stad te bieden heeft, zonder de negatieve aspecten te ervaren van het wonen in de stad, zoals criminaliteit of luchtvervuiling. Tot die conclusie komt het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL). <

Medewerkers jeugdzorg staken op 15 maart

Mensen die in de jeugdzorg werken, leggen op 15 maart hun werk neer. Ze staken 24 uur lang. Volgens de aankondiging van vakbond FNV zijn de duizenden medewerkers boos over ‘aangekondigde bezuinigingen, torenhoge werkdruk, ellenlange wachtlijsten en het uitblijven van een fatsoenlijke cao’. <

‘Gesprek over geweld op gang door Lil Kleine’

Minister Dilan Yeşilgöz van Justitie en Veiligheid denkt dat de zaak rond Lil Kleine het gesprek over huiselijk geweld op gang heeft geholpen. ‘Ik denk dat het goed is dat erover gesproken wordt. Dat wij het erover hebben, de mensen thuis het erover hebben, op het werk het erover hebben’, zei ze tegen een aantal journalisten. Inhoudelijk wilde de minister niets over de zaak kwijt omdat die voor de rechter moet komen. <

beeld anp

Medewerker hogeschool verkocht mogelijk toets

Een medewerker van hogeschool Saxion in Overijssel is dinsdag opgepakt. Hij zou toetsen die nog moesten worden afgenomen, hebben verkocht aan twee anderen. Die zouden ze vervolgens hebben verspreid onder studenten. Ook de twee vermeende handelaren zijn opgepakt. Volgens de politie gaat het niet om een docent van de hogeschool, maar om een medewerker van de ‘centrale ondersteuning’. <

Vierdaags protest tegen fossiele investeringen

Maatschappelijke organisaties protesteren vier dagen lang voor de deur van het Pensioenfonds Zorg en Welzijn (PFZW) tegen investeringen in fossiele brandstoffen. Vrijwilligers van onder meer Amnesty International, Cordaid, Fossielvrij NL, Greenpeace, Extinction Rebellion, Milieudefensie en Oxfam Novib lossen elkaar af in een ‘protestestafette’ met spandoeken tegen fossiele beleggingen. <

Arrestaties bij actie tegen cocaïnenetwerk Europa

De autoriteiten in Nederland en meerdere andere landen hebben een groot cocaïnenetwerk opgerold. Zeker 45 verdachten zijn opgepakt tijdens de internationale operatie, meldt Europol. Die vond plaats in landen als Spanje, België, Kroatië, Duitsland en Italië. <

Spaanse vissersboot zinkt bij Canada

Zeker vier mensen zijn om het leven gekomen toen een Spaanse vissersboot in de nacht van maandag op dinsdag zonk bij de Canadese oostkust. Vijftien opvarenden worden nog vermist, zeggen de Spaanse autoriteiten. Die melden ook dat tot dusver drie mensen zijn gered. Het schip was afkomstig uit de Spaanse stad Pontevedra. Een lokale functionaris zei dat het geredde drietal met onderkoelingsverschijnselen in een reddingsboot zat. <

Koningin Elizabeth weer aan het werk

Koningin Elizabeth heeft voor het eerst weer een officiële afspraak gehad sinds bekend werd dat haar zoon prins Charles corona heeft. Volgens Sky News hield de Britse koningin dinsdag virtuele vergaderingen vanuit Windsor Castle. Toen de besmetting van Charles aan het licht kwam, was het nog even afwachten hoe het met Elizabeth ging, aangezien zij haar zoon eerder die week nog had gezien. <

Europese uitstoot hoger, net onder niveau 2019

De Europese uitstoot van broeikasgassen is in het derde kwartaal van 2021 toegenomen met 6 procent in vergelijking met hetzelfde kwartaal een jaar eerder. Daarmee was de totale uitstoot bijna terug op hetzelfde niveau als voor de coronacrisis. Op de lange termijn neemt de totale uitstoot wel af, stelt het Europese statistiekbureau Eurostat. De geschatte totale uitstoot in het derde kwartaal komt neer op 881 miljoen ton CO 2 . <

beeld anp

Navalny riskeert lange celstraf in nieuwe zaak

De Russische oppositieleider Aleksej Navalny riskeert een celstraf van tien jaar in een nieuwe rechtszaak. De Kremlin-criticus is aangeklaagd voor het verduisteren van omgerekend meer dan 4 miljoen euro uit zijn anticorruptiestichting. Die werd vorig jaar verboden, net als andere organisaties van de gedetineerde Navalny. <

Wapenfabrikant VS voor bloedbad aansprakelijk

Voor de eerste keer is een wapenfabrikant aansprakelijk gesteld voor een massale schietpartij in de Verenigde Staten, melden Amerikaanse media. De Amerikaanse firma Remington Arms ging akkoord met de afwikkeling van de claims van de families van vijf volwassenen en vier kinderen die omkwamen bij het bloedbad op de Sandy Hook-basisschool in Newtown (Connecticut) in 2012. <

Extreme droogteperiode in zuidwesten van VS

De tien zuidwestelijke staten van de VS maken als regio de afgelopen jaren de meest ernstige droogteperiode in 1200 jaar door. Dat is de conclusie van een nieuwe studie van onderzoekers van de Columbia Universiteit, Universiteit van Californië in Los Angeles en NASA, waarvan de resultaten maandag in het wetenschappelijke tijdschrift Nature Climate Change gepubliceerd werden. Er wordt gesproken van een ‘megadroogte’. <

Trumps boekhouder niet eens met jaarrekeningen

De firma die de afgelopen tien jaar de boekhouding deed van de Trump Organization, het holdingbedrijf voor de zakelijke belangen en investeringen van voormalig president Donald Trump en zijn familie, staat niet meer achter de jaarrekeningen die het heeft opgesteld voor het bedrijf van Trump. De firma, Mazars, zal ook geen nieuw werk meer verrichten voor de Trump Organization. Volgens openbaar aanklager Letitia James heeft het bedrijf misleidende verklaringen afgelegd aan geldschieters, verzekeraars en de belastingdienst over de waarde van zes eigendommen van Trump. <

Rechter: eHerkenning mist wettelijke grondslag

De Belastingdienst kan inlogmiddel eHerkenning, dat ondernemers gebruiken voor het doen van hun belastingaangifte, niet verplicht stellen. Daarvoor ontbreekt de wettelijke grondslag, heeft de belastingrechter in Arnhem bepaald. Een ondernemer die weigerde om eHerkenning aan te schaffen, kan daarom ook geen naheffing opgelegd krijgen voor niet betaalde loonheffing over maart 2020. <

Werkzaamheden aan Suezkanaal begonnen

De werkzaamheden voor een extra uitbreiding van het Suezkanaal in Egypte zijn begonnen om zo beter de drukte op de belangrijke vaarroute aan te kunnen en de veiligheid te vergroten. Volgens de voorzitter van de Suez Canal Authority (SCA) is gestart met een verlenging van het gedeelte met een dubbele vaarweg naar 82 kilometer, van de huidige 72 kilometer. <

beeld anp

Recordverkopen van Franse wijn en likeur

De Franse export van wijn en gedistilleerde dranken is vorig jaar tot recordhoogte gestegen. Dat kwam mede door het opheffen van de Amerikaanse invoerrechten op onder andere Franse wijn in combinatie met het wereldwijde herstel uit de crisis, meldde de Franse brancheorganisatie FEVS. <

Economie ondanks lockdown licht gegroeid

De Nederlandse economie is het laatste kwartaal van vorig jaar opnieuw gegroeid, ondanks de omikrongolf en nieuwe lockdownmaatregelen. Volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) is dat vooral te danken aan de flink op stoom zijnde industrie en de uitgaven van de overheid. <